Furto con spaccata a distributore di benzina: rubate le uova di Pasqua

Si è verificato in via Rosario Nicoletti, è l'ennesimo colpo

PALERMO – Furto con spaccata a Palermo. I ladri hanno preso di mira nel corso della notte un impianto di carburanti di via Rosario Nicoletti. Non è la prima volta che il distributore di benzina subisce un furto.

La porta a vetri è stata mandata in frantumi e sono state rubate diverse uova di Pasqua. Indagano i carabinieri.

Lo scorso lunedì a subire una tentata spaccata è stato il caffè “Gran Torino” che si trova in via Torino, a pochi passi dalla stazione centrale. Per fortuna i ladri non sono riusciti a sfondare la vetrina, ma è l’ennesimo furto o tentato furto ai danni del caffè “Gran Torino”.