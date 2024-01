Palermo, Nicola Piovani condurrà l’Orchestra sinfonica Siciliana

Si va in scena venerdì 12 gennaio alle ore 21.00 e sabato 13 alle 17.30

PALERMO – Due brani in prima esecuzione in programma a Palermo per la stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi. Sul podio il maestro Nicola Piovani che proporrà lo “Scherzo Eolico” e il brano sinfonico “Sarajevo” con una invocazione alla pace.

Si va in scena il 12 e 13 gennaio

“Scherzo Eolico” è stato composto per l’evento conclusivo delle attività della Regione Lazio in occasione dell’Expo 2020 tenutosi in Dubai, mentre “Sarajevo” è stato composto da Piovani nel 2014 per un concerto che si sarebbe tenuto presso il Teatro Sociale di Trento per commemorare lo scoppio della Prima Guerra Mondiale il 28 giugno 2014, a cento anni esatti dall’attentato di Sarajevo che della Grande Guerra costituì il casus belli.

Si va in scena venerdì 12 gennaio alle ore 21.00 e sabato 13 alle 17.30. In programma anche due suite dedicata al cinema dei fratelli Taviani e l’altra a Fellini e “La Vita è Bella”, che ha vinto l’Oscar.