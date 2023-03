Palermo, niente panchina per Corini contro Modena e Parma

"Critiche irrispettose al quarto ufficiale ed espressioni offensive all'allenatore avversario"

1' DI LETTURA

PALERMO – Costa caro il battibecco con Gorini nella gara contro il Cittadella. L’allenatore del Palermo Eugenio Corini, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ha avuto uno scontro verbale con l’allenatore del club veneto. Il direttore di gara è intervenuto mostrando il cartellino rosso al tecnico dei rosanero e quello giallo all’allenatore dei padroni di casa, che verrà espulso poco dopo quasi a fine partita. Il Giudice Sportivo di Serie B, per questo motivo, ha deciso di squalificare per due giornate lo stesso Corini, che non sarà sulla panchina del Palermo durante le partite contro il Modena (in casa) e contro il Parma (in trasferta).

“ALLENATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA: CORINI Eugenio (Palermo): per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale” si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie B.