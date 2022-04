Palermo, Noi di Centro: “Guardiamo con interesse a Faraone”

I mastelliani plaudono al senatore di Iv.

PALERMO – “L’iniziativa di Faraone di presentare due liste “aperte” e rivolte, quindi, ai variegati mondi di cui si compone la società palermitana non può che vedere me ed il partito che in Sicilia rappresento interessati al fine di una imminente oltreché proficua collaborazione”, lo dice il segretario di Noi di Centro Giovanni Di Trapani. “Ho sentito spesso Davide in questi giorni e ritengo che la sua presenza in campo sia ineludibile nelle prossime consultazioni per l’elezione del Sindaco di Palermo .

Ne ho ragionato anche con il leader del mio partito, Clemente Mastella,che proprio giorno 5 alla nostra convention romana ha fatto una sostanziale apertura anche al partito di Renzi, nell’ottica di una futura federazione tra alcuni partiti centristi”, conclude.