Palermo, Noi di Centro incontra Lagalla

Il segretario Di Trapani mira ad aggregare forze trasversali.

PALERMO – Il segretario regionale di Noi di Centro-Mastella, in una nota diffusa in data odierna ha affermato: “Ho avuto un proficuo incontro con il Professore Lagalla e adesso, dopo che si chiarirà definitivamente il quadro delle alleanze, e’ auspicabile un incontro tra lo stesso e quanti sostengono la sua candidatura, per sviluppare un vero ed articolato programma di rilancio per Palermo. Il nostro movimento, pronto a fornire un leale contributo al progetto di governo della città, anche in termini di quantità e qualità di candidati pronti a correre per un’idea comune, non può che vedere con favore la superiore candidatura. Non soltanto perché questa è espressione del composito mondo di centro (vincente oggi anche in Francia), ma perché la stessa può riaggregare trasversalmente attorno a Lagalla un’area alla cui costruzione Noi di Centro-Mastella lavora per definizione.”