Ecco i nomi dei componenti designati dal sindaco Roberto Lagalla

PALERMO – Nominato il nuovo Collegio sindacale della Rap, l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Palermo. Stamane si è riunita l’Assemblea che ha come socio unico il Comune. Su designazione del sindaco Roberto Lagalla, sono stati nominati l’ex presidente di Amg, Dario Allegra, con la funzione di presidente, e i due componenti effettivi Maria Lo Castro e Vanessa Ciacciofera.

Lagalla inoltre ha indicato come supplenti Umberto Invidiata e Caterina Ciraulo. All’assemblea erano presenti, per il Comune, il vicesindaco Carolina Varchi e, per il Consiglio di amministrazione, il presidente Giuseppe Todaro, il vicepresidente Edoardo Scarlata e Patrizia Porrello.

“Abbiamo così completato il nostro iter amministrativo e da adesso possiamo adempiere a tutte le funzioni” dice Todaro. Tra i primi compiti del nuovo Collegio dei sindaci ci sarà la formulazione di pareri sul bilancio 2022 e sul piano industriale dell’azienda. La nomina definisce l’assetto organizzativo della Rap a pochi giorni dall’approvazione, a Sala delle Lapidi, del Bilancio 2023-2025 del Comune. Il documento di programmazione finanziaria ha individuato le risorse anche per tutte le aziende partecipate comunali.