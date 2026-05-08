 Palermo, investe due poliziotti in via dei Nebrodi e fugge: arrestato
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Palermo, non si ferma all’alt e investe due poliziotti: arrestato

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Il 27enne senza patente si è costituito nella notte
VIA DEI NEBRODI
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1 min di lettura

PALERMO – E’ fuggito dopo avere investito due poliziotti e poi di notte si è presentato in questura ammettendo le proprie responsabilità. Un giovane di 27 anni di San Giuseppe Jato è stato arrestato con l’accusa di essere fuggito a un controllo e di aver travolto gli agenti.

Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda che corrispondeva a quella segnalata poco prima da un cittadino che aveva assistito a un tentativo di furto di una Smart in piazza Europa. I poliziotti feriti, subito soccorsi, sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni ciascuno.

Gli agenti di polizia avevano rintracciato la Fiat Panda in via dei Nebrodi, l’automobilista invece di fermarsi ha accelerato investendo i poliziotti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale.

Dopo la fuga il giovane si è costituito ed è stato denunciato anche per guida senza patente. L’auto era della cognata che è stata denunciata per favoreggiamento. Il gip ha convalidato l’arresto.

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