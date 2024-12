Palermo, non si fermano le spaccate: ladri in azione da Chiosco cucina&drink

Tre malviventi in azione, hanno portato via denaro contante e la cassa automatica

PALERMO – Ennesima spaccata ai danni di una attività a Palermo. I ladri sono entrati con un piede di porco con il quale hanno forzato l’ingresso del Chiosco cucina&drink che si trova in via Libertà, all’angolo con via Agrigento.

I malviventi hanno portato via la cassa automatica e circa 240 euro in contanti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite le telecamere che hanno ripreso i tre ladri arrivati a bordo di un’auto. Uno sarebbe rimasto fuori mentre gli altri due sono entrati facendo razzia nel locale.

Due sere fa i malviventi hanno preso di mira il ristorante St’Oliva, in via Principe di Villafranca dove hanno portato via e 50 euro e bottiglie. La scorsa settimana, invece, a subire la spaccata è stata la Rinascente in via Roma.