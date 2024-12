Furto al ristorante: “Che tristezza, ma andiamo avanti”. Il video del ladro

Le parole di Enrico Taormina, titolare del ristorante St'Oliva

PALERMO – “Questo è stato il regalo per il primo mese di apertura”, dice Enrico Taormina, titolare del ristorante St’Oliva, in via Principe di Villafranca. Un ladro si è introdotto nel locale, lo ha messo a soqquadro e ha rubato 50 euro e bottiglie.

Nelle parole di Taormina, costretto a mettere mano al portafogli per riparare i danni, c’è un costo immateriale che pesa più del bottino: “Che tristezza per chi cerca di fare impresa, ma andiamo avanti. Dobbiamo andare avanti perché ci sono i lardi e ci sono tanti palermitani onesti. Il mio scoraggiamento è durato mezza giornata. Si riparte sperando che il Natale sia meno povero dei primi giorni di dicembre”.

È l’auspicio dei ristoratori della città che si attendono un’inversione di tendenza con l’approssimarsi delle festività. Nel frattempo la polizia indaga sul ladro acrobata. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato prima del colpo.

Indossava un parka di colore verde, pantaloni gialli e scarpe da tennis. Ha spostato i bidoni della spazzatura, si è arrampicato, ha tolto la protezione del foro della canna fumaria e si è calato dentro il locale. Un’operazione nel corso della quale ha travolto tutto ciò che lo ha ostacolato.