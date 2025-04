Palermo, nonna e due nipotini investiti da un’auto sul marciapiede

Trasportate all'ospedale Buccheri La Ferla

PALERMO – Una donna di 65 anni che passeggiava sul marciapiede con due nipotini, uno di tre anni e l’altro di due, è stata investita da un’auto. Al volante c’era una ragazza di 24 anni. L’impatto è avvenuto in via Portella delle Ginestre, nel rione Sperone a Palermo.

Per cause ancora da accertare la giovane avrebbe perso il controllo della vettura. Le vittime dell’incidente sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, il Buccheri La Ferla. Non sono ancora note le loro condizioni.