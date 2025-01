Il Notr3 non esiste più, è diventato Reloj: discoteca dissequestrata

La discoteca era stata chiusa nella notte

PALERMO – Sequestrata ed immediatamente dissequestrata. Si tratta della discoteca Reloj di via Pasquale Calvi a Palermo.

Il sequestro nell’ambito del blitz antimafia della scorsa notte in realtà riguardava la discoteca Notr3 dove nel dicembre di due anni fa rimase ucciso Lino Celesia. Secondo l’accusa, attraverso la società Ac Milano srl sarebbero stati i mafiosi dell’Uditore a gestirla. Ed era scattato il sequestro della srl e della discoteca.

L’avvocato Mario Bellavista

Nel frattempo, però, il Notr3 non esiste più. In via Pasquale Calvi è subentrata una nuova società, la Random, totalmente slegata dalla Ac Milano, che ha riaperto i battenti con la vecchia insegna Reloj. Così gli avvocati Fausta Catalano, Mario Bellavista e Gabriele Giambrone hanno ottenuto il dissequestro immediato. La discoteca è regolarmente aperta.