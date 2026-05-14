Ecco chi sono

PALERMO – “L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello – si legge in una nota – prosegue il percorso di rafforzamento della propria rete assistenziale e delle competenze professionali interne attraverso nuove nomine strategiche alla guida di importanti unità operative complesse”.

“Si tratta di un ulteriore tassello – scrive l’azienda – nel più ampio programma di potenziamento dell’organico medico e delle aree ad alta specializzazione, obiettivo prioritario dell’azione di governo aziendale finalizzata a ottimizzare la risposta sanitaria offerta ai cittadini”.

Villa Sofia, Poma direttore di Otorinolaringoiatria

Alla direzione dell’Unità operativa complessa Otorinolaringoiatria è stato nominato Salvatore Poma, palermitano classe ‘75. Poma ha maturato importanti esperienze come dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Salvini di Milano e presso la Clinica Candela di Palermo. Dal 2017 presta servizio presso l’AOOR Villa Sofia-Cervello, dove dal 2023 ricopre un incarico di altissima specializzazione interdipartimentale. È specializzato nella chirurgia endoscopica e robotica ORL con particolare focus sull’oncologia testa-collo e sulle patologie della base cranica, sia in ambito adulto che pediatrico.£

Ialuna direttore di Medicina Nucleare

Salvatore Ialuna è il nuovo direttore dell’Uoc Medicina Nucleare/Centro PET. Nato a Catania, classe ’67, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina nel 1994 e specializzato in Medicina Nucleare alla Seconda Università di Napoli nel 1999, Ialuna presta servizio presso l’Azienda dal maggio 2001. Dal febbraio 2023 ricopre un incarico di altissima professionalità nell’ambito della Terapia Radiometabolica.

Nel 2015 ha introdotto in Sicilia la procedura di Radioembolizzazione TranArteriosa (TARE/SIRT) per il trattamento dei tumori primitivi e secondari del fegato, sviluppando la più elevata casistica regionale con circa 450 procedure eseguite su 250 pazienti. È componente medico nucleare del Centro HUB della rete multidisciplinare per la diagnosi e la cura dei tumori del fegato e partecipa ai PDTA multidisciplinari per il trattamento delle neoplasie del colon, del polmone, della mammella e del fegato.

Vanta inoltre una consolidata esperienza nella diagnostica PET/TC oncologica e neurologica con oltre 15.000 pazienti studiati e nella chirurgia radioguidata per la ricerca del linfonodo sentinella nel melanoma.

Laganà direttore di Ostetricia e Ginecologia

L’Azienda ha inoltre nominato Antonio Simone Laganà, Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi di Palermo, direttore dell’Uoc Ostetricia e Ginecologia a direzione Universitaria dell’AOOR Villa Sofia-Cervello. La nomina rappresenta un importante passaggio nel percorso di consolidamento e sviluppo dell’area materno-infantile e ginecologica aziendale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’integrazione tra assistenza clinica, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e formazione universitaria specialistica.

Laganà, calabrese classe ’86, è esperto in chirurgia ginecologica mini-invasiva avanzata e medicina della riproduzione, con esperienza clinica e accademica di rilievo nazionale e internazionale presso l’Università di Ljubljana, l’Ospedale “Filippo Del Ponte” dell’Università dell’Insubria e il Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo. Ha inoltre ricoperto ruoli apicali nell’ambito dell’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), è stato inserito nella classifica “World’s Top 2% Scientist” della Stanford University, dedicata ai ricercatori con maggiore impatto scientifico a livello mondiale. È inoltre abilitato alle funzioni di Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia.

Particolare rilievo assume il riconoscimento dell’AOOR Villa Sofia-Cervello quale sede della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Palermo, diretta da Laganà, che consolida ulteriormente il ruolo dell’Azienda quale polo clinico, scientifico e formativo di riferimento in Sicilia.

Mazzara: “Priorità strategica”

“Il potenziamento dell’organico medico e delle professionalità ad alta specializzazione rappresenta una priorità strategica dell’azione di governo aziendale – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – Le nuove nomine rafforzano la capacità dell’Azienda di garantire percorsi assistenziali sempre più qualificati, innovativi e integrati, con l’obiettivo di offrire ai cittadini prestazioni sanitarie di elevata qualità e consolidare il ruolo dell’AOOR Villa Sofia-Cervello quale centro di riferimento regionale”.