Palermo, nuovi stalli per la sosta dei taxi in città

Lagalla: "Prosegue il lavoro per una città più accessibile e funzionale"

PALERMO – Il Comune di Palermo, con l’ordinanza n. 695 del 30 maggio 2025, ha disposto l’istituzione di nuovi stalli di sosta riservati al servizio pubblico di taxi in diversi punti strategici della città, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, potenziare l’efficienza del servizio e favorire una distribuzione più equilibrata tra licenze e postazioni disponibili.

Il provvedimento, che è frutto di un atto di indirizzo congiunto degli assessori alla Mobilità Dario Falzone e alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, nasce da una ricognizione del territorio effettuata in collaborazione con le principali sigle di categoria.

Tra le zone interessate dagli interventi figurano piazza Marina, piazza Giulio Cesare, piazza dello Spasimo, viale dell’Olimpo, viale Strasburgo, largo Sellerio, corso Calatafimi, piazza Stazione Lolli, via Messina Marine, via Carmelo Lazzaro e altre, in prossimità di ospedali, stazioni, aree turistiche e residenziali.

“Con questa azione, l’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno per una città più accessibile, funzionale e vicina ai bisogni reali dei cittadini e degli operatori del settore”, dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

“Con questa misura – dichiara l’assessore Dario Falzone – rispondiamo concretamente alle richieste degli operatori del settore e, al tempo stesso, mettiamo ordine in una distribuzione che in passato ha mostrato forti squilibri”.

“Il potenziamento degli stalli taxi – aggiunge l’assessore Giuliano Forzinetti – è anche un segnale di attenzione verso il comparto produttivo legato al trasporto urbano, che rappresenta un presidio essenziale di lavoro e servizi per i cittadini e per il turismo. Abbiamo lavorato in sinergia con le categorie per servire al meglio cittadini e turisti in luoghi nevralgici della città”.