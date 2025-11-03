Palermo, nuovo blitz interforze allo Zen: si cercano droga e armi

Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno passando al setaccio il quartiere

PALERMO – Nuova operazione interforze ad “alto impatto” nei quartieri “Zen 1” e “Zen 2” di Palermo. Impegnati numerosi uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza supportati da unità aeree e cinofile, antisabotaggio e antidroga.

Come accaduto nelle scorse settimane e sulla base dei positivi risultati ottenuti, l’intervento di oggi rientra in un più ampio programma di controllo sistematico del territorio volto alla ricerca di armi e droga, nonché al controllo di persone e veicoli in transito.

Particolare attenzione è rivolta ai soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, oltre che all’accertamento delle violazioni amministrative, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

I servizi, anche stavolta, sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti.