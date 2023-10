Palermo, da lunedì nuovo manto stradale in via Imperatore Federico

Dopo via Volturno un altro asse viario sarà interessato dai lavori

1' DI LETTURA

PALERMO – Con il rifacimento dell’asfalto di via Volturno, di due settimane fa, si è dato il via ai lavori in numerose strade nella città di Palermo.

La prossima strada interessata dai lavori sarà la via Imperatore Federico, nel tratto compreso tra il civico 46 e il civico 114. I lavori prenderanno il via lunedì 23 e dovrebbero durare sei giorni, il via sarà dato con la scarifica del tratto di strada.

Lungo il tratto di strada, come stabilito dall’ordinanza 1387 del 19 ottobre, saranno adottati dei provvedimenti di regolamentazione del traffico per consentire i lavori.

“L’intervento anticipa il successivo intervento di ripristino che verrà realizzato sul restante tratto di via Imperatore Federico – spiega l’assessore alle opere pubbliche Totò Orlando – fino al completamento della stessa, nell’ambito dei prossimi ‘Lavori di manutenzione straordinaria dell’Asse di collegamento Porto-Autostrada’ già inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025.

Prosegue, dunque, l’impegno dell’Amministrazione comunale nella programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della Città – ha concluso l’assessore -, divenuti indifferibili dopo anni di mancate manutenzioni“.

Lungo la strada, per tutta la durata dei lavori, sarà vietata la sosta e ci saranno dei respingimenti di carreggiata per permettere lo svolgimento dei lavori.