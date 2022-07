Palermo, oggi al via la campagna abbonamenti

Prelazione e riduzione della tariffa per gli abbonati storici

2' DI LETTURA

PALERMO – L’acquisizione delle quote di maggioranza del Palermo da parte del City Football Group ha dato il via ad un nuovo percorso per la squadra del capoluogo siciliano. La holding emiratina, dopo la giornata di presentazione, si è messa subito al lavoro per programmare la prossima stagione di Serie B. Il ritiro a porte chiuse del “Tenente Onorato” inizierà il 10 luglio e la dirigenza del club sta muovendo i primi passi nel calciomercato. Tra rinnovi contrattuali e possibili nuovi arrivi, il Palermo sta cercando di creare una solida base in vista della fase di preparazione atletica e tecnico-tattica sotto la guida di mister Baldini.

Anche l’organigramma societario, intanto, sembra prendere forma. Giovanni Gardini, infatti, è stato nominato il nuovo direttore generale del club, mentre Rinaldo Sagramola saluta la società palermitana dopo tre anni da amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione vede tra i nuovi arrivi anche le figure di Diego Gigliani, Alberto Galassi, Brian Marwood e Simon Richard Cliff, oltre alla conferma come presidente del club di Dario Mirri.

SPAZIO AI TIFOSI

I sostenitori del Palermo, entusiasti del nuovo assetto societario del club rosanero, sono pronti a dare il loro contributo per il prossimo campionato di Serie B. Dopo la risposta sugli spalti del “Barbera” durante i playoff di Serie C, poi vinti dalla squadra di Baldini, in molti attendono il via per la campagna abbonamenti della stagione 2022/2023. Una continuità voluta dal City Football Group a livello dirigenziale (con le conferme di ds e allenatore), che cerca di puntare anche sulla scia dei playoff che hanno visto l’impianto sportivo di viale del Fante riempirsi di partita in partita.

In data odierna, venerdì 8 luglio, inizierà proprio la campagna abbonamenti del Palermo targato CFG. Una delle prime mosse della nuova società rosanero che ha come obiettivo quello di avvicinare tanti tifosi al club del capoluogo siciliano. Novità di questa campagna sarà la prelazione e la riduzione della tariffa per gli abbonati storici, così come li ha definiti il presidente Dario Mirri. Nella speranza, per la società, che la città possa rispondere così come fatto durante i plyaoff di Serie C terminati con la vittoria finale dei rosanero contro il Padova.