Palermo, oggi amichevole di categoria contro il Pisa di Lucca

Baldini con la squadra che ha vinto i playoff di Serie C

Il Palermo torna di nuovo in campo per testare la propria compagine dopo poco più di 10 giorni di ritiro estivo precampionato. La squadra guidata dal tecnico Silvio Baldini affronterà il Pisa di mister Rolando Maran a partire dalle ore 18:00, sul terreno di gioco del “Marinoni” di Rovetta, in provincia di Bergamo. Il club toscano, con questa gara amichevole, chiuderà il suo ritiro di preparazione in Val Seriana verso il prossimo campionato di Serie B.

Un test amichevole contro una squadra di pari categoria che poche settimane prima è stata ad un passo dalla promozione in Serie A. Il Pisa, infatti, è stato sconfitto durante i playoff del campionato cadetto dal Monza con il risultato di 4-3 (dopo i tempi supplementari). Un sogno che sembrava ad un passo dalla sua realizzazione per la piazza toscana, ma che probabilmente renderà la stessa compagine allenata da Maran una delle squadre più temibili della seconda serie italiana.

Tra le fila dei nerazzurri, il club del capoluogo siciliano incontrerà nuovamente l’attaccante Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000 è passato al Pisa durante il mercato estivo della passata stagione. Proprio il 21 luglio del 2021, esattamente un anno fa, l’attaccante veniva ceduto al club toscano per una cifra che si aggirava intorno ai due milioni di euro. Lucca, dunque, ritroverà il Palermo dove ha militato per una stagione e mezza siglando 14 gol (13 in Serie C e 1 in Serie D) con la maglia rosanero.

LA FORMAZIONE DI BALDINI

Il Palermo, dopo il 12-0 rifiliato al Marineo in occasione della prima amichevole stagionale, potrà mettersi alla prova contro una delle possibili pretendenti alla promozione del campionato cadetto 2022/2023. L’allenatore toscano dei rosanero avrà modo di testare praticamente la stessa formazione reduce dalla vittoria dei playoff di Serie C. Potrebbe non essere presente Gregorio Luperini, rimasto a Palermo per alcuni sintomi influenzali; il resto degli 11 titolari, invece, dovrebbe essere lo stesso della finale contro il Padova che ha sancito il passaggio in Serie B dei rosanero.

PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Fella, Floriano; Brunori.