Palermo, oggi primo test estivo contro il Marineo

Questo pomeriggio la compagine rosanero sfiderà l'Oratorio S.Ciro e S.Giorgio per la prima amichevole del ritiro pre-campionato

PALERMO – Ad una settimana esatta dall’inizio del ritiro pre-campionato per il Palermo è il momento di scendere in campo per il primo test estivo. Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, al Campo Comunale di Marineo gli uomini di Baldini affronteranno l’Asd Oratorio S.Ciro e S.Giorgio per la prima delle tre amichevoli previste in attesa dell’esordio in Coppa Italia e dell’inizio del campionato di Serie B .

Più che una vera e propria amichevole l’impegno contro la compagine di Eccellenza, così come accaduto lo scorso gennaio con l’arrivo in panchina del tecnico carrarino, sarà più che altro per i rosa un allenamento congiunto che servirà all’allenatore rosanero e ai tifosi per avere le prime sensazioni sulla condizione della squadra.

In attesa del ritorno di Matteo Brunori e dell’arrivo del primo volto nuovo ovvero il portiere Mirko Pigliacelli, le cui ufficialità sono attese nelle prossime ore, la gara di oggi servirà soprattutto per mettere minuti nelle gambe e nel testare lo stato fisico dei giocatori dopo lo stop per le vacanze. Curiosità soprattutto per Jeremie Broh, rientrato in rosanero dopo la stagione al Sudtitol e unico giocatore da integrare da zero nei già collaudati meccanismi di squadra in attesa di sciogliere il nodo legato al suo futuro.

Tante carte mischiate, spazio per tutti ma un’unica certezza ovvero il già collaudato 4-2-3-1 targato Silvio Baldini. Se da un lato la squadra, al momento, risulta di fatto ancora non del tutto completa, dall’altro l’aver confermato in blocco una grandissima parte della rosa della passata stagione permette all’allenatore di Massa di avere un gruppo coeso che, soprattutto sul campo, si conosce praticamente a memoria.

Per il Palermo sarà la prima gara effettiva dopo la sfida contro il Padova, match di ritorno dei play-off che ha sancito la promozione in Serie B. L’entusiasmo nel capoluogo siciliano è ancora vivo e, nonostante il mancato arrivo di veri “nuovi” innesti, si prospetta un arrivo in massa di sostenitori rosanero pronti a far sentire il loro calore. Il Campo Comunale di Marineo sarà aperto liberamente al pubblico e il match sarà trasmesso in diretta sui canali social del Palermo.