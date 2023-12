Palermo, ok in consiglio al progetto di riqualificazione della Bandita

Un piano finanziato con fondi del Pnrr che cambierà il volto della Bandita

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato il progetto da 15 milioni, finanziato con i fondi del Pnrr, per la riqualificazione della Bandita. Si tratta di uno dei progetti Pnrr che prevede la costruzione di zone verdi, campi sportivi, piscine, una totale riqualificazione della costa Sud del capoluogo e la trasformazione del porticciolo in porto turistico.

Lagalla: “Grazie al consiglio”

“Dopo il Parco a mare dello Sperone – dice il sindaco Roberto Lagalla – il Consiglio comunale ha dato oggi il via libera anche al secondo dei quattro progetti, finanziati dal Pnrr, per la rigenerazione della costa sud. La riqualificazione del porto della Bandita è un altro passaggio sul quale l’amministrazione e, in particolare, l’assessorato all’Ambiente, con la collaborazione del commissario Zes Amenta, ha lavorato intensamente negli ultimi mesi. Ringrazio il Consiglio comunale perché oggi si aggiunge un altro tassello che porterà all’inizio delle opere che restituiranno un nuovo volto a quest’area della città”.

Terrani: “Previste le piscine”

“Il progetto – dice Pasquale Terrani di Forza Italia – prevede, oltre alla bonifica e riqualificazione del porticciolo con circa 90 posti barca, una piscina per allenamenti, una piscina ricreativa, il punto ristoro, corpo servizi piscina, corpo servizi porto e giardino pubblico con piantumazione di alberi e aree attrezzate. Questo è il secondo progetto dei quattro che è stato approvato dopo quello del ‘parco a mare allo Sperone’. Questo intervento riveste importanza strategica per la riqualificazione paesaggistica ed ambientale del tratto di litorale sud- Orientale e per la ripresa economica e sociale dei quartieri limitrofi e si iscrive negli interventi riguardanti l’ambito territoriale finanziati con fondi Pnrr per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni”.

Bonanno: “Buona notizia per la città”

“Continua a tappe forzate la nostra azione amministrativa per il rilancio reale della costa sud. Con l’approvazione in consiglio comunale del progetto di riqualificazione del porticciolo della Bandita, facciamo un altro passo verso la rinascita di un’area importantissima per tutta la città. Un ringraziamento sincero agli assessori, agli uffici, al commissario della Zes Carlo Amenta, ai colleghi di minoranza e a tutta la maggioranza per aver contribuito in maniera proficua al miglioramento e all’approvazione di questa delibera. L’ulteriore passo avanti fatto oggi è una bella notizia per chi vive quella zona e per tutti i cittadini, segno tangibile di una Palermo che vuole crescere e di un’amministrazione che lavora affinché la città faccia un salto di qualità”. Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al consiglio comunale di Palermo.

Piampiano: “Commissione compatta”

“Il voto favorevole del consiglio comunale sul progetto di ‘Riqualificazione del Porto della Bandita ed aree portuali’ rappresenta un altro concreto e significativo segnale di attenzione nei confronti della costa sud che l’amministrazione comunale e regionale stanno portando avanti con grande determinazione. La Commissione urbanistica, di cui sono componente, ancora una volta si è distinta per un lavoro, senza distinguo politici, che ha prodotto un ordine del giorno, con il quale si rappresentano una serie di input per la redazione del progetto esecutivo a garanzia di una migliore fruizione del sito, con particolare riferimento alle piste ciclabili, ai percorsi pedonali e all’individuazione di nuove aree di parcheggio”. Lo ha dichiarato il consigliere Leopoldo Piampiano.