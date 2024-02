Palermo, sì al regolamento movida: orari, musica e metal detector

Dopo ore di dibattito, il consiglio approva a maggioranza

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo, riunito nel Palazzo Comitini, ha approvato all’alba di oggi il regolamento sulla movida. Il voto è arrivato al termine di una giornata di consultazioni e rinvii per definire un testo che era stato proposto all’aula dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, in quota Democrazia cristiana.

Uno degli obiettivi del regolamento è quello di garantire una maggiore sicurezza nelle strade e nei locali aperti durante le ore della movida. Per questo motivo sono stati previsti ticket d’ingresso nominativi per le discoteche. Negli ultimi mesi, i locali aperti nella notte a Palermo spesso sono stati teatri di violenze e risse. Il nuovo regolamento dispone anche l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di dotarsi di videosorveglianza. Vengono inoltre limitati gli orari di attività per le slot machines. I limiti orari di chiusura dei locali notturni differiscono in relazione alla loro collocazione nel territorio comunale (centro o località balneari). Ieri la seduta era stata aperta alle 15, ma subito interrotta per consentire le consultazioni tra i gruppi consiliari di sala Martorana che sono terminate con un accordo soltanto nella notte.