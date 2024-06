Palermo, oltre 600 chili di pesce venduto illegalmente: multe salate

Violate le norme igienico sanitarie e non solo

PALERMO – I militari della capitaneria di porto e i carabinieri hanno accertato la vendita da parte di operatori abusivi presso il mercato di via Montalbo e le località Acquasanta e Arenella, di prodotti ittici in violazione alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.

In tale operazione, sono stati sequestrati 650 kg di prodotti ittici di varie specie, di cui circa 300 kg di tonno rosso posto alla vendita in tranci su di un banchetto, per strada, in spregio alle più elementari norme igienico-sanitarie.

Ai trasgressori sono state contestate 5 violazioni amministrative, punite con pene pecuniarie per un importo totale di 8mila 667 euro, per assenza di idonea documentazione comprovante la tracciabilità del pescato e del BCD (documento di tracciabilità del tonno pinna blù).

Parte del prodotto ittico sequestrato, giudicato idoneo al consumo umano da parte dei dirigenti medici dell’ASP 06 di Palermo intervenuti, è stato devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale, mentre la restante parte è stata avviata alla distruzione da parte di ditta specializzata.