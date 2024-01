Palermo, omicidio nel rione Bonagia: madre strangola la figlia quarantenne

La vittima soffriva di depressione

PALERMO – Omicidio in un’abitazione in via del Visone a Palermo. Una madre ha strangolato la figlia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna abbia detto di avere agito spinta dalla disperazione: la figlia quarantenne soffriva di depressione. L’anziana lo avrebbe confessato ai poliziotti della squadra mobile intervenuti nella casa nel rione Bonagia. È stata lei a chiamarli. “Venite ho ucciso mia figlia”, avrebbe detto.

La donna uccisa si chiamava Maria Cirafici e aveva 44 anni. La madre ne ha 74. Un dramma familiare che si è consumato nel popolare quartiere della periferia di Palermo. I contorni della vicenda vanno ancora ricostruiti. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 avvertiti dai poliziotti.

Gli investigatori stanno anche sentendo i vicini di casa e i familiari. Non è chiaro se al momento dell’omicidio le due donne fossero sole in casa. Bisogna accertare come l’anziana sia riuscita a sopraffare la figlia molto più giovane di lei.