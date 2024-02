Palermo, l’omicidio allo Sperone: fermati due uomini, padre e figlio

Il luogo del delitto

Potrebbero non avere agito da soli. Lite per i soldi delle scommesse

PALERMO – Ci sono due fermi per l’omicidio di ieri sera allo Sperone. Su ordine della Procura di Palermo i poliziotti della squadra mobile hanno fermato due uomini, padre e figlio. Non è ancora certo, però, chi sia stato a sparare i colpi che hanno ucciso Giancarlo Romano, 37 anni, e ferito Alessio Salvo Caruso, 29 anni.

L’omicidio sarebbe stato preceduto da una lite sfociata nel sangue in una traversa di via XXVII Maggio, non lontano da corso dei Mille. Romano e Caruso erano andati in una sala scommesse per riscuotere del denaro. Sarebbe nata una discussione con padre e figlio, presi a pugni. Il figlio avrebbe reagito salendo a casa – abita nella strada del delitto – e armandosi con una pistola con cui avrebbe iniziato a fare fuoco.

Sull’asfalto è rimasto il cadavere di Romano, in passato vicino al boss di Corso dei Mille Antonio Lo Nigro, raggiunto da almeno tre colpi nella parte bassa del corpo. Caruso è stato operato all’ospedale Buccheri La Ferla. Avrebbero tentato di fuggire prima di essere colpiti.

La polizia scientifica avrebbe trovato bossoli di due calibri. Se così fosse a sparare sarebbero state due pistole diverse. Il padre è stato trovato in casa con una ferita da arma da fuoco alla gamba. Non è escluso che sia stato raggiunto per errore da un colpo sparato dal figlio.