Palermo, colpi di pistola allo Sperone: un morto e un ferito grave NOMI

PALERMO – Colpi di pistola nel rione palermitano dello Sperone. Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è Giancarlo Romano, 37 anni. Il ferito è Alessio Salvo Caruso, 29 anni. A sparare una raffica di colpi contro entrambi sarebbe stato un uomo, poi fuggito.

È accaduto nel tardo pomeriggio in una piccola traversa di via XXVII Maggio, non lontano da corso dei Mille. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato nel vicino ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni sono gravi, anche se sarebbe vigile. I proiettili lo hanno raggiunto all’addome.

Sia nella strada del delitto che in ospedale sono arrivati i parenti. A presidiare i luoghi ci sono diversi agenti. Le indagini si stanno indirizzando nel sottobosco della criminalità che controlla lo spaccio di droga. Allo Sperone c’è una delle principali piazze di spaccio della città. Il nome di Romano sarebbe emerso nelle recenti informative degli investigatori, in ambienti collegati a personaggi mafiosi.

