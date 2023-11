Palermo, condannata per l’omicidio stradale di un aspirante medico

La vittima, Manfredi Saja

Manfredì Saja era in sella ad una moto con un amico

PALERMO – L’accusa era omicidio stradale. Serafina Nuccio è stata condannata a 4 anni e 4 mesi, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la revoca della patente di guida. Fu l’imputata, 41 anni, a travolgere e uccidere con una Fiat 600 Manfredì Saja che era in sella ad una moto con un amico, Federico Bardi, rimasto ferito.

Il giudice per l’udienza preliminare Ermelinda Marfia (la sentenza è stata emessa in abbreviato, dunque la pena è scontata di un terzo) ha riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro ciascuno in favore dei familiari delle vittime, costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Sergio Visconti, Floriana Cangemi e Valeria Torre (i parenti di Saja) e degli avvocati Fabrizio Fantauzzo e Mario Di Trapani (per i familiari di Bardi). Il risarcimento definitivo del danno sarà stabilito in sede civile.

L’impatto mortale avvenne all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. La macchina dell’imputata, che risultò essere sotto l’effetto di psicofarmaci, invase la corsia opposta per svoltare a sinistra e si scontrò frontalmente con la moto. Inutili i soccorsi. L’imputata nel corso del processo disse che erano stati i medici intervenuti in via Roma a farle prendere i medicinali. Una tesi che non ha trovato alcuna conferma.

Saja aveva 29 anni e qualche mese dopo la tragedia si sarebbe laureato in Medicina. Mancava solo la discussione della tesi. Sognava di fare il gastroenterologo. L’Università degli studi decise di conferirgli l’onorificenza di “benemerito dell’ateneo”.