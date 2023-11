Palermo, omicidio in via Roma: sparati tre colpi, quello di grazia alla testa

È stata un'esecuzione. Lavorava in un ristorante

2' DI LETTURA

PALERMO – È stata un’esecuzione. Badr Boujemai, 41 anni, algerino, dipendente di un ristorante, è stato ucciso con tre colpi di pistola. Due lo hanno raggiunto al torace e uno alla testa. Quest’ultimo è stato il colpo di grazia, esploso per avere la certezza che la missione di morte fosse stata compiuta. Due passanti hanno notato il corpo dell’algerino sul basolato di marmo del marciapiede di via Roma di fronte le Poste centrali. Sull’omicidio indagano i carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico.

Padre di due bimbi piccoli

Un delitto che per la dinamica ricorda gli omicidi di mafia, ma non ci sono tracce che riconducano la vittima al mondo della criminalità organizzata. Nessun precedente penale e nessuna indicazione da chi conosce il territorio. È nella vita privata di Boujemai, sposato e padre di due figli piccoli, che si scava per trovare il movente di un delitto efferato. Ad agire è stato un solo uomo, almeno nella fase finale. Non è detto, però, che non ci fosse qualcun altro a supportarlo. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale stanno sentendo parenti e amici della vittima, ma anche i colleghi del ristorante “Appetì” dove lavorava in via Emerico Amari.

Ieri notte aveva finito il suo turno e stava rientrando a casa. Abitava in via Roma, nel tratto vicino alla stazione. Si è incamminato lungo la strada. L’assassino lo ha seguito. A piedi o a bordo di un mezzo? Di sicuro ha fatto fuoco. Una, due, tre volte ed è scappato. Lo ha sorpreso alle spalle. La scena, però, potrebbe essere stata filmata da una delle tante telecamere che inquadrano la zona.

“Era amato da tutti”

“Mio fratello era una persona buona che lavorava per la sua famiglia, per la moglie e i due figli piccoli che adorava”, così lo descrive la sorella Fella Boudjemai. “Anche ieri sera come faceva sempre quando finiva di lavorare ha mandato un messaggio alla moglie ‘sto tornando’, ma lui non è arrivato mai – aggiunge la donna che lavora per Medici senza Frontiere -. Andrò dai carabinieri per sapere del delitto di mio fratello. In famiglia non riusciamo a comprendere cosa sia successo. Tutti sanno che mio fratello era una persona buona che adorava la sua famiglia. Padre di due figli di cinque e un anno. Dopo la nascita del secondo figlio la moglie è rimasta a casa pensava a tutto lui. Lavorava dalla mattina alla sera. Era amato e ben voluto da tutti”.