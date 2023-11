Omicidio a Palermo, un cameriere ucciso a colpi di pistola in via Roma

Via Roma, la strada dove è avvenuto l'omicidio

Stava rientrando a casa dal lavoro

IN CENTRO STORICO

PALERMO – Omicidio nella notte a Palermo. La vittima è un algerino di 41 anni. Lo hanno freddato poco prima dell’una a colpi di pistola in via Roma. L’uomo stava camminando a piedi sul marciapiede all’altezza delle Poste centrali. Sull’omicidio indagano i carabinieri. Per primi sono intervenuti i militari del Radiomobile, poi il caso è passato al Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Qualcuno ha raggiunto l’algerino e ha esploso almeno tre colpi, probabilmente con una calibro 9. Non è chiaro se l’assassino lo abbia seguito a piedi o se sia arrivato a bordo di un mezzo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo riverso sul basolato. I militari stanno cercando di rintracciare eventuali testimoni. In zona sono presenti diverse telecamere. Qualcuna potrebbe avere ripreso la scena dell’assassino che arriva, fa fuoco e scappa.

La vittima faceva il cameriere e probabilmente stava tornando a casa dopo avere finito di lavorare. Incensurato, viveva nel rione Kalsa.