Palermo, operativo il rilascio dei certificati elettorali online

L'annuncio del neo assessore comunale all'Innovazione Fabrizio Ferrandelli

PALERMO – “Da ieri i palermitani, attraverso il sito dell’Anagrafe nazionale (https://www.anagrafenazionale.interno.it/), possono richiedere online i certificati elettorali e le iscrizioni nelle liste elettorali. Questa attività prima veniva svolta materialmente presso gli uffici del Comune. Adesso è accessibile in autonomia attraverso Internet con Spid o Cie”. Ad affermarlo è il neo assessore all’Innovazione del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli.

Prima era necessario andare negli uffici di piazza Giulio Cesare per richiedere le certificazioni per il godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali. “Si tratta di un lavoro che era stato avviato dall’assessore Dario Falzone – aggiunge Ferrandelli – e che è stato completato in questi ultimi giorni con le integrazioni delle liste elettorali comunali nella Anpr, l’anagrafe nazionale, che offre i servizi anagrafici e elettorali per tutti i cittadini italiani”. “Grazie all’attività della Sispi, società strategica di informatizzazione del Comune, e dell’Ufficio anagrafe sono stati digitalizzati tutti gli elenchi con gli iscritti alle liste elettorali di Palermo e sono stati caricati sul portale del ministero” conclude Ferrandelli.