Palermo-Padova: la probabile formazione rosanero

La città freme e non vede l'ora di dare il via ai festeggiamenti: interi quartieri, vie e borgate sono già rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutto pronto per la sfida delle sfide: Palermo-Padova vale un posto nella prossima Serie B. La cornice sarà quella delle grandi occasioni con un Barbera vestito a festa con oltre 33 mila tifosi. La città freme e non vede l’ora di dare il via ai festeggiamenti: interi quartieri, vie e borgate si sono tinti coi colori rosanero.

“Abbiamo fatto le cose normali. In questi playoff abbiamo affrontati squadre forti e abbiamo vinto sempre al primo scontro, quindi abbiamo detto praticamente le stesse cose – ha detto Baldini in conferenza stampa -. Bisogna farci trascinare da questo entusiasmo consapevoli che questa volta al triplice fischio potremmo gioire. Dobbiamo stare fiduciosi e sereni, parlano i numeri per noi con 5 vittorie e due pareggi in questi playoff. Sono dati confortanti, i ragazzi sono convinti e ci sono. Dobbiamo metterci il cuore e correre il più possibile”.

Per quanto riguarda il campo pochi dubbi per mister Baldini che alla vigilia ha confermato che giocheranno i calciatori che fin qui hanno dato più garanzie, fatta eccezione per lo squalificato Damiani. Il tecnico rosanero schiererà quindi i suoi con l’ormai consueto 4-2-3-1. Massolo tra i pali, difesa a quattro composta da Buttaro, Lancini, Marconi e Giron; in mediana De Rose con al suo fianco Dall’Oglio, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Odjer; in avanti Brunori supportato dal trio Valente-Luperini-Floriano.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.