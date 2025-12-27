Palermo-Padova 1-0: il solito Pohjanpalo sblocca la gara – LIVE

Palermo-Padova, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 17.15 allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Padova: la partita
Articolo in aggiornamento
38′ – GOL DEL PALERMO!
33′ – Giallo per Le Douaron
22′ – Altra mischia in area del Padova con diverse occasioni per i rosanero non sfruttate al meglio
19′ – Ancora in avanti il Padova, che questa volta ci prova con Bortolussi che calcia forte ma centrale
16′ – Risponde Gomez con un tiro angolato da fuori area, respinge Joronen
15′ – Pohjanpalo sfiora il gol provando a sorprendere Sorrentino di testa dopo una mischia in area avversaria
10′ – Entrambe le squadre si studiano nei primi minuti di gioco senza produrre azioni pericolose
Ore 17:17 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia la gara al “Renzo Barbera”!
Ore 17:14 – Palermo e Padova fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio d’inizio
Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio tra un quarto d’ora
Ore 16:40 – Squadre in campo per il riscaldamento
Palermo-Padova: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 27 Pierozzi, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.
PADOVA: 12 Sorrentino, 3 Barreca, 4 Belli, 5 Perrotta, 7 Varas, 8 Fusi, 10 Gomez (C), 17 Capelli, 20 Bortolussi, 32 Sgarbi, 44 Harder. A disposizione: 1 Mouquet, 14 Fortin, 6 Crisetig, 11 Seghetti, 13 Boi, 18 Ghiglione, 23 Di Maggio, 33 Baselli, 41 Silva, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.
ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).
MARCATORI:
NOTE: Ammoniti: Le Douaron (PAL).