Palermo, padre e figlio scoperti a spacciare: arrestati

Avevano nascosto le sostanze in un pozzetto della fibra ottica

PALERMO – I carabinieri di Palermo, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nel quartiere Ballarò hanno arrestato due palermitani di 48 e 18 anni padre e figlio, già noti alle forze di polizia per spaccio di droga.

I due sono stati notati dalle forze dell’ordine mentre alzavano il coperchio in plastica di un pozzetto di ispezione delle fibre ottiche e deposto all’intero un contenitore in vetro. L’intervento dei carabinieri ha consentito di rinvenire 240 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio nonché un bilancino di precisione.

La perquisizione estesa anche al domicilio degli indagati, ha reso possibile anche il ritrovamento di altro materiale vario per il confezionamento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, a seguito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto per il 48enne gli arresti domiciliari e per il 18enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.