Svolge il lavoro parcheggiatore abusivo al Foro Italico: assolto

PALERMO – Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Pilato ha assolto Giuseppe Fici, 58 anni, finito sotto processo poiché accusato di svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nella zona del Foro Italico a Palermo.

L’uomo, assistito dagli avvocati Daniele Piscitello e Marianna Raccuglia, era stato sorpreso a ottobre del 2019 mentre svolgeva l’attività non autorizzata di parcheggiatore sul lungomare. Gli avvocati hanno invocato l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla luce del fatto che il loro assistito era incensurato.

“Non è ostativo – scrive il gup – alla concessione del beneficio il fatto che egli sia già stato sanzionato per la stessa violazione, ritenendosi che ciò non sia allo stato sufficiente a integrare il requisito dell’abitualità. Diverso argomentare varrà nell’ipotesi in cui l’imputato dovesse ancora una volta dedicarsi all’esercizio abusivo dell’attività”, sottolinea però il giudice nella sentenza.