Marconi decide Palermo-Parma, vittoria di misura per i rosanero

Colpo di testa decisivo su assist di Valente per il difensore dei siciliani

PALERMO – In occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie B, Palermo e Parma si affrontano allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano. Tempo incerto e temperature più basse rispetto agli ultimi giorni in Sicilia, con i rosanero in cerca di continuità dopo la vittoria in trasferta contro il Modena per 2-0. Usciti dalla zona bassa della classifica, la squadra guidata da Eugenio Corini vuole sfruttare l’effetto “Barbera” per ottenere il secondo trionfo consecutivo in campionato.

Il Parma di mister Fabio Pecchia è reduce dalla vittoria di misura casalinga contro il Como ed è alla ricerca di punti per proseguire nella scalata verso la vetta della graduatoria di Serie B. I ducali si apprestano al match dal sesto posto in classifica a quota 19 punti, così come Brescia, Ascoli e Reggina. L’incontro, dunque, si prospetta interessante tra due squadre che si sono già sfidate tante volte soprattutto in massima serie.

L’allenatore del Palermo Eugenio Corini prosegue nella scelta del 4-3-3. Tra i pali il solito Pigliacelli, Nedelcearu e Marconi i centrali con Mateju e Devetak che agiscono sulle corsie esterne. Inamovibile il posto in cabina di regia per Claudio Gomes, affiancato ancora una volta da Segre e Broh. Conferme anche per il tridente d’attacco con Valente, Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 16.15. Le compagini entrano in campo e dopo i consueti saluti di rito il primo pallone viene affidato ai rosanero che attaccano da destra verso sinistra in maglia rosa e pantaloncini neri; ospiti con maglia gialla a strisce blu e pantaloncini gialli. L’arbitro fischia, inizia il match del “Barbera”. Al minuto 8, dopo alcune fasi di studio, Bonny si rende pericoloso in area avversaria recuperando la sfera dalla corsia di destra e puntando Nedelcearu che non si fa superare; la conclusione del numero 13 dei ducali viene respinta in calcio d’angolo. Nei minuti seguenti è il Parma che continua ad attaccare, rilegando in fase difensiva la squadra rosanero che regge i colpi degli avversari e prova a far male in contropiede. Al 22′ Tutino riceve palla da Sohm che salta Devetak con facilità e calcia in porta impegnando Pigliacelli in una super parata; il numero 11 del Parma era comunque in fuorigioco e l’azione viene fermata dal direttore di gara. Dopo due minuti Marconi vede in verticale Broh che si inserisce in area di rigore avversaria e cerca in mezzo Brunori; il numero 9 dei rosanero recupera il pallone da posizione defilata e si appoggia su Valente che calcia in porta murato dalla difesa avversaria, poi Gomes spara alto.

Al 27′ ancora pericoloso il Palermo in ripartenza con una palla allargata sulla corsia mancina per Di Mariano che trova in area di rigore avversaria Brunori. Il capitano del Palermo tenta uno scavetto in corsa per superare Corvi ma la palla non è precisa e finisce sul fondo. Minuto 32, Valente tenta il cross in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il lancio diventa un tiro pericoloso che si spegne poco sopra la porta difesa da Corvi. Pochi attimi dopo i rosanero continuano ad attaccare e Mateju al 39′ tenta una conclusione da fuori area che l’estremo difensore del Parma para in due tempi. Tre minuti dopo è ancora Pigliacelli che si rende protagonista con una parata sull’inserimento di Sohm quasi sulla linea di fondo. Quasi allo scadere dei primi 45 minuti di gioco Vazquez serve di tacco Tutino che si invola verso la porta di Pigliacelli, Mateju però è lucido e con la sua diagonale chiude l’inserimento del numero 11 ducale. Con questa azione si chiude il primo tempo con un solo minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano sul terreno di gioco, nella ripresa batte il Parma. Inizia il secondo tempo dell’incontro. Riprende a piovere intensamente nel corso della ripresa, mentre le due squadre continuano a cercare la via del gol con diverse azioni offensive. Al 58′ arriva il gol del vantaggio del Palermo! Valente recupera la sfera dopo un cross ribattuto da calcio d’angolo, il numero 30 dei rosanero trova in area Marconi che stacca di testa indisturbato e mette dentro il pallone dell’1-0! A seguire mister Pecchia effettua tre sostituzioni per dare una scossa ai suoi: lasciano il campo Tutino, Sohm e Juric che cedono il posto a Sits, Benedyczak e Camara. I ducali alzano i ritmi e cercano il gol del pareggio, la squadra di Corini si difende bene e mantiene il risultato di vantaggio. Al 71′ colpo di testa di Del Prato che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli.

Al 74′ altro cambio per il Parma, dentro Zagaratis e fuori Bonny. A seguire anche il Palermo effettua delle sostituzioni, escono Di Mariano e Valente che cedono il posto a Vido e Bettella. Ultimi minuti dell’incontro che vedono un Parma aggressivo e alla ricerca del gol del pari, ma il Palermo si chiude bene in fase difensiva contenendo le giocate della squadra di Fabio Pecchia. All’86’ mister Corini manda in campo Soleri per sostituire Brunori, che cede la fascia di capitano a Marconi. Al termine dei 90 minuti regolamentari il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, saranno 5 i minuti di recupero. Al 92′ tiro pericoloso da fuori area di Oosterwolde, deviato dall’intervento di Bettella. Sugli sviluppi del corner arriva alla conclusione ravvicinata anche Zagaratis che però non centra la porta di Pigliacelli. Nulla di fatto negli istanti finali del match, l’arbitro fischia tre volte una volta esaurito l’extra time. Palermo-Parma termina 1-0.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.; dall’86’ Soleri), 10 Di Mariano (dal 75′ Vido), 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 30 Valente (dal 75′ Bettella), 34 Devetak, 37 Mateju. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

PARMA: 40 Corvi, 3 Osorio, 8 Estevez, 10 Vazquez, 11 Tutino (dal 62′ Sits), 13 Bonny (dal 74′ Zagaratis), 15 Delprato, 17 Oosterwolde, 19 Sohm (dal 62′ Benedyczak), 24 Juric (dal 62′ Camara), 30 Valenti. A disposizione: 29 Santurro, 44 Borriello, 4 Balogh, 7 Benedyczak, 20 Hainaut, 23 Camara, 39 Circati, 47 Zagaratis, 59 Buayi, 84 Sits. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Maggioni. Assistenti: Zingarelli – De Meo. IV: Maggio VAR: Massimi. AVAR: Marcenaro.

MARCATORI: Marconi (58′).

NOTE: Ammoniti: Sohm, Nedelcearu, Oosterwolde.