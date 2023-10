Palermo, pedone investito in via Roma: è ricoverato in Rianimazione

Ad allertare i soccorsi i passanti

PALERMO – Un 27enne, P.Z. le sue iniziali, è stato travolto da uno scooter in via Roma a Palermo e per lui sono state necessarie le cure del 118 che l’ha trasportato in ospedale al Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ad investirlo due giovanissimi che erano in sella ad uno scooter Honda Sh. La prognosi del 27enne, al momento, rimane riservata.

Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti che hanno assistito alla scena.

Dalle prime informazioni pare che il pedone stesse attraversando in prossimità delle strisce pedonali, ma sarà compito degli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che sono intervenuti sul luogo, ricostruire cosa è accaduto.