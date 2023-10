Sarebbe stato staccato da un pullman in transito

via Roma

PALERMO – Un anziano è stato colpito da un pezzo di semaforo in via Roma, che sarebbe stato staccato da un pullman o un autobus in transito, rimediando una profonda ferita.

I soccorsi

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di ricostruire quanto successo anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per essere medicato.