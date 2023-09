Palermo, pedone investito da uno scooter in via della Libertà FOTO

Ferito un 50enne che stava attraversando sulle strisce pedonali. Qualche rallentamento al traffico

PALERMO – Un pedone è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Palermo, in via della Libertà, all’angolo con via Raffaello Mondini.

Il pedone è rimasto sempre cosciente

L’uomo, di circa cinquant’anni, non ha riportato gravi conseguenze ed è rimasto sempre cosciente dopo l’incidente. Sul posto la polizia municipale, che ha verificato la dinamica dello scontro.

La dinamica dell’incidente

Il pedone stava attraversando sulle strisce, in direzione di via Mondini, quando è stato investito dallo scooter che procedeva su via della Libertà. L’incidente ha intensificato il traffico su una delle arterie principali della città.