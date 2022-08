Palermo, Peppe Fella va in prestito al Monopoli

Proseguono le operazioni di sfoltimento della rosa guidata dal tecnico Eugenio Corini

1' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero sta completando le operazioni di mercato in vista della fine della sessione estiva. Dopo diversi colpi in entrata in favore della compagina guidata dal tecnico Eugenio Corini, il duo dirigenziale Rinaudo–Zavagno lavora anche per sfoltire la rosa. A tal proposito, tramite una nota ufficiale, il Palermo ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo Giuseppe Fella al Monopoli.