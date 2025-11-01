Palermo-Pescara, Inzaghi: “Questa partita l’hanno vinta i tifosi”

L'allenatore: "Sono contento per Brunori, speriamo non si fermi più adesso"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha detto la sua in conferenza stampa dopo la sonora vittoria dei suoi ai danni del Pescara. Nel giorno del 125esimo compleanno del club di viale del Fante, i rosanero vincono 5-0 al “Barbera” con una prestazione praticamente perfetta.

“Siamo partiti forte, ho capito a inizio gara che probabilmente l’avremmo vinta. Abbiamo ritrovato forza, aggressività e gioco. Sono contento e penso che questa partita l’abbiano vinta i tifosi dopo lo 0-3 col Monza a fine gara. Non sono andati dietro le chiacchiere che stavano nascendo. I giocatori sapevano di dover regalare una serata così a questa gente. La strada sarà lunga e difficile ma ci possiamo divertire”.

“Oggi la cosa che dispiace di più è perdere Gomes, speriamo che non sia chirurgica perché sarebbe una grave perdita pur avendo Giovane che meritava più spazio – ha aggiunto -. Bene anche Vasic che ha fatto assist. Tutti hanno risposto dopo le due sconfitte, io comunque ero sereno. So di avere una squadra intelligente, so che dovevamo tornare forti. Oggi siamo tornati a fare quello che dobbiamo fare. Da domani comunque penseremo alla Juve Stabia”.

“Gol di Pierozzi? A volte sbaglio, ma stamattina nelle rimesse ho pensato che arrivando in corsa poteva giocarsela. Sono contento, è stato bravo. Lo conosco da una vita ed è un ragazzo di quelli che ci piacciono”, spiega l’allenatore.

“Toni e Amauri li ho incontrati, ma ho visto anche le altre Legends del Palermo. Sono contento di aver fatto questa partita davanti a loro, vorrei esserci anche io in futuro tra loro. Palermo è straordinaria, la gente è pazzesca. Vorrei tutto questo affetto che mi circonda dal primo giorno ripagarlo. Se stiamo uniti costruiremo qualcosa di importante. Voglio arrivare a quel sogno pronti. Per Brunori sono molto contento, ha aspettato il suo momento. Mi auguro che adesso non si fermi più”, ha concluso Inzaghi.