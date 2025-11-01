Palermo-Pescara, Pierozzi: “Dedico la doppietta alla città”

L'esterno dei rosa: "Come esterno mi trovo bene, mi piace attaccare"

“Dedico i gol alla città di Palermo e al club per il compleanno. Oggi è stata una prestazione bellissima, chiudendo la gara a inizio secondo tempo. Peccato per il gol a fine primo tempo annullato, mi tengo i due gol e l’assist fatti”. Niccolò Pierozzi, autore di una doppietta per i rosanero, ha parlato così in conferenza stampa nel post partita di Palermo-Pescara terminata 5-0.

“Inzaghi? Ritrovare il mister quest’anno è stata una boccata d’ossigeno per me, mi dà tanta fiducia e lo ringrazierò sempre – ha aggiunto -. Sono maturato tanto in questi anni, è bello avere questi numeri che aiutano la squadra. Spero di non fermarmi, abbiamo ancora tanto tempo. Stamattina il mister mi ha detto dove andare sui cross, quindi l’ho ringraziato anche per questo”.

“Braccetto o esterno? Il mister lo sa, per lui faccio tutto. Come esterno mi trovo bene, ho inserimenti e mi piace fare quel ruolo. Devo sicuramente migliorare dietro, fa parte della crescita. Ma in generale mi piace fare l’esterno e attaccare, ma decide comunque il tecnico”, ha concluso Pierozzi.