Palermo, lancio di pietre contro bus dell’Amat: ferito l’autista

Colpito al volto e trasportato in ospedale
IN VIA ERNESTO BASILE
PALERMO – Un autista della linea Amat 380 è rimasto ferito dopo che una pietra ha colpito il finestrino del suo mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l’autista sarebbe stato raggiunto da alcuni sassi lanciati da un gruppo di ragazzini in via Ernesto Basile.

Il conducente ha dovuto arrestare il bus, il vetro in frantumi lo ha ferito al volto. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, i medici lo hanno medicato. Sono stati necessari alcuni punti di sutura. La prognosi è di otto giorni. Le indagini sono condotte dalla polizia.

