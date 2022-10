Palermo-Pisa 3-2: Gliozzi accorcia le distanze LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e il club toscano

5' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero guidato da mister Eugenio Corini torna allo stadio “Renzo Barbera” nella prima di due sfide casalinghe consecutive. Nella nona giornata del campionato di Serie B i rosanero ospitano il Pisa del tecnico Luca D’Angelo. Entrambe le compagini sono in cerca di riscatto per risalire la china nella graduatoria della serie cadetta.

I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte di fila e hanno vinto solo una gara, quella contro il Genoa, negli ultimi sei incontri. Il club toscano è si appresta al match contro i siciliani dopo il pareggio a reti inviolate contro il Parma. Due squadre che si affrontano nella zona bassa della classifica, con il Palermo a quota 7 punti e il Pisa con 6 lunghezze ottenute fino ad ora.

L’allenatore originario di Bagnolo Mella schiera i suoi con il solito 4-3-3, seppur con alcune novità nell’undici titolare. Tra i pali va il solito Pigliacelli e nella difesa a quattro in mezzo c’è Marconi insieme a Nedelcearu, mentre sulle corsie esterne agiscono Buttaro e Mateju. In cabina di regia esordio da titolare con la maglia rosanero per Claudio Gomes, affiancato da Segre e Broh. In avanti il solito trio composto da Di Mariano, Brunori ed Elia.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 14.00. Le squadre entrano sul terreno di gioco, primo pallone affidato ai padroni di casa che attaccano da destra verso sinistra in maglia rosa e pantaloncini neri; squadra ospite in completo giallo. L’arbitro fischia e inizia il match del “Barbera”. Al minuto 5 arriva la prima occasione per il Pisa che avanza in verticale con Sibilli e Gliozzi che soli contro Pigliacelli perdono l’occasione di andare in rete grazie anche a un ottimo recupero della difesa rosanero; alla fine dell’azione si alza la bandierina dell’assistente, c’era posizione di fuorigioco. All’11’ arriva il vantaggio del Palermo! Di Mariano sfrutta una verticalizzazione dopo un colpo di testa di Brunori e si trova a tu per tu con Nicolas. Il numero 10 dei rosanero è freddo sotto porta e batte l’estremo difensore del club toscano! Dopo il gol dei padroni di casa il portiere del Pisa accusa un problema alla gamba destra e il gioco si ferma per diversi minuti. Nonostante una vistosa fasciatura Nicolas rimane in campo per alcuni istanti per poi essere sostituito al minuto 17 con Livieri. Al 25′ c’è il pareggio del Pisa! Un pallone messo in mezzo dai toscani viene ribattuto in maniera maldestra da Marconi, la palla arriva sul mancino di Tourè che calcia di prima intenzione e trova il giro perfetto che batte Pigliacelli.

Nei minuti successivi alla metà del primo tempo la squadra rosanero inizia ad abbassarsi e a stringere gli spazi soprattutto centralmente. Il Pisa prova a rendersi pericoloso in avanti ma i rosa riescono a difendere bene sulle azioni offensive avversarie, cercando di far male in contropiede. Nella seconda parte dei primi 45 minuti le squadre pensano più a non farsi male, rallentando il ritmo di gioco e cercando di gestire maggiormente il pallone. Al 45′ il quarto uomo alza il tabellone luminoso, saranno quattro i minuti di recupero. Al 47′ arriva il guizzo del Palermo! Contropiede micidiale dei rosanero con Brunori che porta palla lungo la corsia mancina, si accentra e vede l’inserimento perfetto del numero 77 Salvatore Elia che deve solo appoggiare in rete! Pochi istanti prima della fine del primo tempo, nel corso dell’extra time, la squadra di casa torna in vantaggio.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa mister Corini manda in campo Bettella al posto di Marconi. Subito dopo il direttore di gara dà il via al secondo tempo. Basta un giro di lancette per vedere ancora pericoloso il Palermo. Buttaro lancia in verticale per Brunori che ferma la sfera con un tocco e subito dopo calcia in porta a tu per tu con Livieri, la sfera però finisce di poco alta sopra la traversa. Al 49′ Sibilli su calcio di punizione sfiora il gol del pari con un’ottima conclusione dal limite dell’area che finisce alta. Al 56′ il Palermo cala il tris! Dopo un cross dei rosa, la palla viene respinta dalla difesa pisana, Mateju dunque appoggia la sfera ad Elia che dal limite dell’area fa partire una conclusione decisiva che si insacca alla destra di Livieri. Al 62′ arriva una doppia sostituzione per il Pisa: escono Ionita e Calabresi che cedono il posto a Tramoni ed Esteves. Dopo due minuti il Pisa sigla il gol che accorcia le distanze! Ottima ripartenza della squadra ospite che con Tourè dalla corsia di destra serve in mezzo Tramoni che colpisce tutto solo: Pigliacelli para la conclusione ma la sfera non si ferma e finisce nei piedi di Gliozzi che appoggia in rete a porta praticamente vuota. Subito dopo altri cambi per mister D’Angelo: fuori Barba e Nagy e dentro Hermannsson e Torregrossa.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 15 Marconi (dal 46′ Bettella), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 37 Mateju, 77 Elia. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 7 Floriano, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente, 34 Devetak, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

PISA: 1 Nicolas (dal 17′ Livieri), 5 Canestrelli, 8 Marin (C.), 9 Gliozzi, 15 Tourè, 16 Nagy (dal 65′ Torregrossa), 17 Sibilli, 20 Beruatto, 23 Ionita (dal 62′ Tramoni), 33 Calabresi (dal 62′ Esteves), 93 Barba (dal 65′ Hermannssonn). A disposizione: 22 Livieri, 6 Hermannson, 7 Jureskin, 10 Torregrossa, 18 Mastinu, 19 Esteves, 26 Masucci, 27 Tramoni, 30 De Vitis, 36 Piccinini, 44 Rus, 80 Morutan. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Feliciani (Teramo). Assistenti: Pagnotta (Nocera Inferiore) – Ricci (Firenze). Quarto Ufficiale: Gemelli (Messina). VAR: Dionisi (L’Aquila). AVAR: Lombardo (Cinisello Balsamo).

MARCATORI: Di Mariano (11′), Tourè (25′), Elia (47′, 56′), Gliozzi (64′).

NOTE: Ammoniti: Beruatto, Marconi, Bettella, Calabresi, Brunori, Marin, Elia.