Piscina comunale, al via gli interventi di sanificazione

Gli operai interverranno anche sulla piscina scoperta che è in attesa di riparazione

1' DI LETTURA

PALERMO – Da sabato la piscina comunale di Palermo è chiusa, nuovamente, per la legionella.

L’amministrazione locale si è già mossa per accelerare i tempi sulla riapertura, per questo “stamattina – come si legge in una nota dell’assessore Sabrina Figuccia inviata dal comune di Palermo – , alle ore 08.00, una squadra di operai specializzati ha iniziato gli interventi di sanificazione della piscina comunale di viale del Fante: attraverso una serie di prodotti chimici specifici, si è provveduto ad avviare un processo di sanificazione delle cisterne e successivamente degli impianti idrici, capace di ‘uccidere’ tutti i batteri della legionella. Tale intervento si concluderà domani“.

“Inoltre – continua l’assessore -, mercoledì 5 ottobre, verrà effettuato un prelievo da tutti i luoghi della piscina dove è stato riscontrato il batterio, fermo restando che questo non può annidarsi laddove c’è la presenza del cloro, locali che quindi sono stati esclusi, anche se verranno ulteriormente controllati per maggiore sicurezza. Domani, inoltre, gli operai interverranno nella vasca di compenso della piscina scoperta, dove purtroppo è stato riscontrato un foro e che da alcune settimane è chiusa in attesa degli interventi di riparazione. Intanto – conclude Sabrina Figuccia – , sono state avviate alcune indagini di mercato per l’acquisto di un macchinario capace di prevenire il formarsi di batteri (quindi non soltanto della legionella) che, a causa delle condutture vecchie della piscina, potrebbero ripresentarsi”.