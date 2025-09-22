Al Memorial D’Acquisto trionfano Agnello e Castello: in 500 a Palermo

Archiviata l'edizione numero 15 della manifestazione

Grandissima giornata di sport quella che ha visto come protagonisti circa 500 podisti che hanno animato il Memorial Salvo D’Acquisto, in ricordo del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Dieci chilometri disegnati nel salotto buono di Palermo, con partenza da piazza Mordini.

A vincere l’edizione numero 15 di quest’anno sono stati l’atleta azzurro Vincenzo Agnello (del team Sicilia Running Team) con il tempo di 31:14 e la giovane atleta del CUS Palermo Aurora Castello che ha tagliato il traguardo dopo 38:33. Secondi rispettivamente Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane) con 32:29 e l’atleta dell’Equilibra Running Team Emily Inzirillo (41:41).

Nel gradino più basso del podio Marco Lagona (Caivano Runners) con il tempo 33:48 e Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico) dopo 43:39. Regolarmente al traguardo i due over 90 Macaluso e De Trovato, per loro “appena” 8 chilometri. Tantissime le organizzazioni presenti e attive nel sociale: Cov (Coordinamento operativo del volontariato in Sicilia), Movi Palermo, nell’ambito di Palermo Capitale italiana del Volontariato. Al loro fianco Fisdir, Fispes, Lega del Filo d’Oro, Atletica Misilmeri, Crt, Admo, Lions Club Palermo dei Vespri e Club Scherma Palermo.

Vincenzo Agnello al traguardo.

Ad aprire la giornata di sport e solidarietà è stata la passeggiata organizzata dalla Lega del Filo d’Oro nel segno dell’inclusione. Presente la fanfara dei Bersaglieri che ha suonato l’inno d’Italia, l’ex gloria del Palermo, l’assessore allo Sport Alessandro Anello che, dopo il minuto di silenzio in ricordo dello sciatore azzurro Matteo Franzoso morto dopo la caduta in allenamento sulla pista La Parva in Cile, ha dato lo start della tanto attesa gara.

Inoltre la gara è anche valida come 8° Criterium Europeo Interforze con premiazione dedicata agli appartenenti alle forze dell’ordine. “Siamo orgogliosi di aver dato vita ancora una volta a un evento che unisce sport, memoria e partecipazione”. Queste le parole di Giuseppe Terenzio deus ex machine della manifestazione. “Il Memorial Salvo D’Acquisto è ormai un appuntamento che la città sente profondamente e che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale. Ringrazio atleti, istituzioni e volontari che hanno reso possibile questa splendida giornata”.