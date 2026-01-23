Coinvolti nel blitz "Grande inverno"

PALERMO – Molti imputati sono già noti alle cronache, per alcuni le accuse che si sommano in continuazione con vecchie contestazioni. Assieme ai boss della mafia di Porta Nuova soni finiti sotto processo madri, mogli e fidanzate.

Mafia a Porta Nuova, 64 imputati

I pubblici ministeri Federica La Chioma, Daniele Di Maggio, Andrea Fusco e Gaspare Spedale hanno chiesto la condanna di 64 imputati. Fra queste i capi mandamento e cugini omonimi Tommaso Lo Presti, Calogero Lo Presti, l’ex latitante Giuseppe Auteri, che del mandamento aveva preso le redini, Onofrio Lipari già condannato per mafia e di recente assolto per l’omicidio di chiuso Giuseppe Di Giacomo, Gregorio Di Giovanni che ha partecipato alla riunione della Cupola convocata nel 2018 per serrare i ranghi dopo la morte di Totò Riina.

La stragrande maggioranza degli imputati finì in carcere del blitz dei carabinieri dello scorso febbraio denominato “Grande Inverno”. Sotto accusa anche i familiari dei mafiosi di Porta Nuova che rispondono di ricettazione per avere goduto soldi dal clan.

C’è chi riceveva “le ossa” e chi “da mangiare”, diceva Agata Lo Presti parlando di Giuseppe Auteri. “Sto buttasangue”, aggiungeva sprezzante la donna. Criticava la distribuzione dei soldi da parte di Auteri che durante la sua latitanza, finita a marzo 2024, prese le redini del mandamento mafioso. Il denaro non doveva mancare ad Agata Ruvolo, la moglie dell’anziano boss Calogero Lo Presti.

Boss ma anche gregari e picciotti della manovalanza che fanno il lavoro sporco (dallo spaccio di droga alla riffa) per riempire le casse del mandamento che ingloba la parte centrale della città di Palermo, compresi i storici Capo, Ballarò e Vucciria.

Il girono che lo arrestarono Giuseppe Auteri, scelto come reggente della mafia a Porta Nuova, non capiva come fossero arrivati ad individuarlo visto che era stato molto prudente: “Mi sono privato di tante cose… non è che dice se n’è andato alla piscina… me ne andavo allo stadio a vedere la partita… quindi è come un fallimento, ho fallito“.

L’elenco degli imputati e le richieste di pena

Questo l’elenco degli imputati e le richieste di pena: Alessandro Adamo 4 anni, Giuseppe Auteri 20 anni, Antonino Cangelosi 2 anni e 4 mesi, Francesco Cataldo 12 anni, Cristian Cinà 14 anni, Stefano Comandè 20 anni, Giuseppe Corradengo 2 anni otto mesi, Angelo Costa 14 anni, Giuseppe D’Angelo 12 anni e 4 mesi, Carmelo De Luca 4 anni e 4 mesi, Pietro Di Blasi 4 anni, Benedetto Di Cara 7 anni, Umberto Di Cara 4 anni e otto mesi, Gregorio Di Giovanni 4 anni e due mesi, Gioacchino Di Maggio 4 anni, Cristian D’India 16 anni, Bilel El Ghana 3 anni e 3 mesi, Lillo Fanara 16 anni e otto mesi, Angelo Fernandez 6 anni, Gaetano Fernandez 5 anni e 4 mesi, Cosimo Filippone 12 anni, Rosa Fiorenza 4 anni, Nunzio La Torre 16 anni e otto mesi, Onofrio Lipari 6 anni e otto mesi, Lidia Lo Monte 4 anni, Agata Lo Presti 4 anni, Armando Salvatore Lo Presti 4 anni.

Ed ancora: Calogero Lo Presti 20 anni, Calogero Piero Lo Presti 4 anni e otto mesi, Giovanni Lo Presti 6 anni e 8 mesi, Tommaso Lo Presti 20 anni, Tommaso Lo Presti 10 anni e 9 mesi, Vincenzo Madonia 6 anni, Giovan Battista Marino 13 anni e 4 mesi, Giovan Battista Marino del ’74 4 anni otto mesi, Leonardo Marino 10 anni, Teresa Marino 4anni e 4 mesi, Gaspare Martinez 4 anni e 4 mesi, Alfio Pappalardo 4 anni e 4 mesi, Carlo Pellitteri 14 anni, Pietro Pozzi 14 anni, Domenico Presti 4 anni e 4 mesi, Roberta Presti 6 anni e 6 mesi, Agata Ruvolo 3 anni e otto mesi, Jessica Santoro 13 anni, Daniele Segreto 6 anni, Francesca Tantillo 2 anni otto mesi, Giovanni Trapani 2anni e due mesi, Salvatore Turchi 3 anni, Bernardo Valenti 3anni, Daiana Verdone 3 anni, Vanessa Verdone 3 anni.