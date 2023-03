Palermo, presentata al Conservatorio la Stagione 2023

© Rosellina Garbo 2022 43 Fogliani e l'Orchestra del Conservatorio.

Inaugurazione il 7 marzo, poi la programmazione proseguirà da aprile a fine dicembre con singoli concerti e sei grandi aree tematiche

Sarà un anno pieno di musica, ma soprattutto una Stagione giovane con molti concerti dei docenti, ma principalmente con tantissime esecuzioni degli studenti e degli “Open Day”, in cui il Conservatorio aprirà le sue porte alla città con concerti dei più giovani. L’inaugurazione domani al Teatro Massimo con un Concerto di musica contemporanea dell’Orchestra del Conservatorio, diretta da Antonino Fogliani.

“La stagione artistica del 2023 sarà anche quest’anno ricca di proposte e di iniziative”, sottolinea il presidente del Conservatorio Giovanni Angileri, “in cui docenti e studenti faranno conoscere agli appassionati di musica, attraverso l’esposizione di numerosi brani nei vari generi musicali in cui si articola la didattica del Conservatorio di Palermo, oltre al proprio talento anche i livelli artistici che si possono raggiungere affrontando con sacrifico e passione gli studi e la didattica di qualità che il Conservatorio porta avanti in linea con la sua storia e la sua tradizione ultra centennale che ne fa uno dei luoghi in cui cresce e si sviluppa la cultura musicale più importanti d’Italia”.

“Il Conservatorio torna sulla scena musicale proponendo un gran numero di concerti. L’offerta artistica spazia in tutti i generi e non può essere diversamente per il nostro Istituto che racconta tante storie di vita e di musica differenti”, dice il direttore Daniele Ficola. “Attraverso i progetti e le convenzioni proseguiamo coinvolgimento delle realtà culturali e sociali più vive del territorio. In questi anni, grazie all’impegno, alla competenza e alla dedizione dei docenti e della direzione, il Conservatorio è cresciuto, il suo nome è divenuto garanzia di qualità e di professionalità, anche grazie ai tanti giovani talenti formatisi presso il nostro Istituto e divenuti interpreti di primo piano: cantanti, strumentisti e compositori che promuovono la nostra fama nei teatri e nelle sale da concerto del mondo”.

Dalla musica antica alla contemporanea, al Jazz, alla sinfonica e alla cameristica: gli appuntamenti della Stagione, coordinata da Marzia Manno e Diego Obiso, sono oltre 60 e si svolgeranno in prestigiosi spazi del centro storico e non solo: atrio e sala Ferrara del Conservatorio, Teatro Massimo, Oratorio e cortile di Santa Cita, Palazzo Branciforte, Chiesa di Santa Maria in Valverde, chiostro della Caserma Cangialosi della Guardia di Finanza, Chiesa di San Mattia ai Crociferi, Real teatro di Santa Cecilia, Cantieri culturali alla Zisa, teatro e spazi dell’Istituto Keynes Ancelle e altri spazi individuati quest’anno come l’Oratorio dei Bianchi, i palazzi Mirto e Abatellis e la Chiesa di Santa Maria della Mazza. Ricche anche le collaborazioni istituzionali con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Segretariato generale), Teatro Massimo, la Regione Siciliana, la Città di Palermo, l’Accademia di Belle Arti, il Brass Group, la Curia Arcivescovile e la Guardia Finanza, l’Università di Palermo e i conservatori siciliani, la Galleria regionale della Sicilia.

L’inaugurazione

Com’è ormai consuetudine l’Orchestra del Conservatorio, formata da docenti e dai migliori allievi, aprirà la Stagione al Teatro Massimo domani 7 marzo alle ore 21. Quest’anno il Concerto è interamente dedicato alla musica contemporanea. I protagonisti sono tutti docenti del Conservatorio dal direttore Antonino Fogliani, che dirige nei più importanti teatri, ai solisti con il giovane pianista Alberto Ferro, che ha già avuto riconoscimenti internazionali, ai compositori Emanuele Casale – le cui opere sono state eseguite in prestigiose istituzioni come la Biennale di Venezia, la Scala di Milano, il Teatro Colon di Buenos Aires, il Parco della Musica di Roma e la BBC Symphony Orchestra – e Giuseppe Crapisi che ha collaborato, fra l’altro, con il Teatro dell’Opera di Pechino, l’Opera House di Baltimora, le Settimane di Monreale e il Teatro Biondo.

In programma la prima esecuzione di “Light Symphony”di Crapisi, il Concerto per pianoforte e orchestra di Casale, solista Alberto Ferro e “Rendering” (“Restoration” of Schubert’s Symphonic Fragment in D major D936A) di Luciano Berio.

La Stagione

La programmazione proseguirà da aprile a fine dicembre con singoli concerti e sei grandi aree tematiche: le rassegne di musica contemporanea “Tracce di suoni” ai Cantieri culturali della Zisa, di Jazz in collaborazione con la Guardia di Finanza nel chiostro della Caserma Cangialosi, di musica antica all’Oratorio di Santa Cita e pianistica a San Mattia ai Crociferi; la musica sinfonica e una nutrita serie di concerti da camera.

Gli “Open Day” sono una novità che ha l’obiettivo di coinvolgere sempre più la città nella vita del Conservatorio e avranno la cadenza di una o due domeniche al mese. Sono destinati ai saggi e all’esibizione dei più giovani che avranno modo di misurarsi con il pubblico di Palermo. Ma gli spazi riservati agli allievi sono numerosi e comprendono concerti, saggi di classe e progetti speciali.

Il Conservatorio di Palermo è, infatti, dotato di un’offerta formativa molto ampia che, anche quest’anno potrà essere apprezzata attraverso la stagione concertistica che ne deriva e che la presenta al pubblico sotto forma di grande vetrina tanto dei docenti quanto degli studenti.