Palermo, Bereszynski: “Sono contento e pronto a dare il mio contributo”

Il difensore: "Conoscevo il direttore Osti da anni, mi sono convinto subito"

Bartosz Bereszynski si presenta. Il nuovo difensore del Palermo, arrivato dal mercato degli svincolati, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in rosanero. Il calciatore arriva nel capoluogo siciliano dopo l’ultima esperienza vissuta con la maglia della Sampdoria.

“Il primo contatto è stato un paio di settimane fa, ho parlato con il direttore sportivo Osti che mi ha detto di questa possibilità. Conoscevo il direttore, abbiamo passato tanti anni insieme e sapevo anche il progetto che ha il Palermo. Mi sono convinto subito, sono molto contento di essere qui”.

“Bani ex capitano del Genoa e io ex capitano della Samp? Non ci siamo mai conosciuti personalmente, ci siamo affrontati tante volte in campo – ha aggiunto -. Ora siamo compagni di squadra, abbiamo parlato e puntiamo a raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta esperienza e la metteremo al servizio del Palermo. Se sono pronto per sabato? Sono stato svincolato ma fisicamente non ho problemi, mi sono allenato con la squadra. Il mister deciderà se e quando schierarmi, ma sono pronto”.

Sulla posizione in campo, Bereszynski ha detto: “Ho giocato in vari ruoli, dal terzino sinistro al braccetto fino al quinto, poi deciderà il mister dove giocherò. Mi adatto senza problemi, l’importante è dare un contributo alla squadra. Sono molto contento di essere qua, ci sentiamo già a casa“, ha concluso.