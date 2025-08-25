Palermo, Veroli: “La piazza parla da sola. Clima allo stadio sensazionale”

Il difensore: "Brunori e Pohjanpalo di categoria superiore"

Giornata di presentazione in casa Palermo. Il nuovo difensore dei rosanero Davide Veroli, classe 2003 arrivato dal Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per dire la sua in merito alla nuova avventura nel capoluogo siciliano.

“Palermo è una piazza che parla da sola, non servivano tante domande. L’interessamento di altre squadre è vero, ci sono stati. Clima al Barbera contro la Reggiana? Qualcosa di sensazionale. I tifosi sono molto calorosi, ne avevo avuto le prove già prima di arrivare sui social. C’è tutto per far bene anche grazie al loro aiuto”.

“Sul mio ruolo in campo? Con il mister ho parlato, ma sono arrivato da pochi giorni e ne parleremo meglio. Il mio ruolo principalmente è il braccetto di sinistra, ho fatto anche il quinto ma mi sento più braccetto in una difesa a tre”, ha aggiunto Veroli.

“Inzaghi? L’anno scorso ho avuto Pirlo e Sottil, anche loro ex calciatori. E poi anche Semplici. Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa – ha aggiunto -. Questi grandi campioni e allenatori affermati possono darti molto sia a livello tattico che come insegnamenti di vita”.

Il difensore ha poi continuato: “Sono arrivato da poco, ma mi sono trovato subito bene con tutti i compagni. È un gruppo consolidato con nomi importanti. Io cercherò sempre di migliorare e prendere spunti da chi ha diversi campionati alle spalle. Con i loro consigli migliorerò, questo è il mio obiettivo principale”.

“Sicuramente è stata una scelta in cui ho valutato anche la difesa a tre e il fatto di essere allenato da uno così importante ed esperto di categoria – ha spiegato -. Sulla tattica magari è molto presto ma cercherò subito di mettermi a disposizione”.

“Ho giocato in due o tre piazze importanti che mi ha aiutato molto a crescere, questo ha i suoi pro e i suoi contro. Il sostegno dei tifosi è molto importante, ci dà quel qualcosa in più. Brunori e Pohjanpalo? Sono una coppia di categoria superiore, sono top per la Serie B e possono fare bene anche in categoria superiore. L’anno scorso quando li ho affrontati ho avuto un occhio di riguardo su di loro, quest’anno mi ritengo fortunato a poter giocare con loro”, ha concluso Veroli.