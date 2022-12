S’invaghisce dell’ex prof, la pedina e prende a morsi il marito

Un arresto a Palermo. "Volevo solo chiarire la situazione"

1' DI LETTURA

PALERMO – I contorni e i dettagli sono ancora da chiarire. Di certo un uomo di origini irachene è stato arrestato ieri dalla polizia. Lo hanno sorpreso a Ballarò dopo che aveva morso l’orecchio del marito della sua ex insegnante, per la quale ha perso la testa.

Il fermo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’uomo ha respinto le accuse. Voleva solo un chiarimento con la donna. Ed invece ha incontrato il marito.

La storia andava avanti da tempo. L’uomo era stato uno studente della professoressa d’italiano, di cui si sarebbe perdutamente innamorato. Avrebbe iniziato a perseguitarla senza che lei gli avesse mai dato motivo di illudersi che potesse nascere qualcosa fra di loro.

Fino all’epilogo di ieri con l’arresto per atti persecutori. L’indagato ha ammesso davanti al gip, accompagnato dall’avvocato d’ufficio Maria Letizia Genco, che per lui era diventato un problema psicologico. È vero, pedinava la donna, ma solo perché voleva parlarle e chiarirsi. Il marito lo avrebbe provocato sbuffandogli in faccia e lui ha reagito prendendolo a morsi.