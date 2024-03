Spariti 120 mila euro. Promotore finanziario condannato a Palermo

Spariti i risparmi di una vita. Un anziano ha perso tutto

PALERMO – Un pensionato ha perso tutti i risparmi di una vita di duro lavoro e sacrifici. Il Tribunale di Palermo presieduto da Salvatore Flaccovio ha condannato la settimana scorsa il promotore finanziario Vincenzo Tuzzolino a un anno e sei mesi di carcere per appropriazione indebita. È stato assolto dall’accusa di truffa perché il fatto non sussiste.

Dovrà risarcire l’ottantunenne parte civile, assistita dall’avvocato Giovanni La Bua, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 100 mila euro. Il danno totale sarà quantificato in sede civile. L’imputato ha ammesso le proprie colpe, parlando di un errore commesso in un momento difficile della propria vita.

I fatti sono del 2018. Il pensionato decide di investire i risparmi messi da parte spaccandosi la schiena lavorando come operaio in Germania. Vuole guadagnarci qualcosa per aiutare i figli e si rivolge ad un noto e accreditato gruppo bancario straniero. Le cose non vanno per il verso giusto. Quando l’anziano se ne accorge Tuzzolino avrebbe accampato scuse.

Contro l’imputato ci sono soprattutto due prove, oltre alla confessione: un biglietto in cui diceva all’anziano che era pronto a restituirgli i soldi e un assegno risultato senza copertura. La vittima ha subito un danno complessivo di 120 mila euro.