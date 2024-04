Palermo, provano a rubare una microcar: fermati dopo la fuga

Addosso ad uno dei ladri sono stati trovati strumenti atti allo scasso

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto un diciottenne e denunciato un quattordicenne, sventando, in pieno giorno, il furto di una microcar nella zona di viale Strasburgo.

Gli agenti hanno bloccato la marcia dei due giovani che hanno capito di essere stati colti sul fatto e sono fuggiti a bordo di una bicicletta elettrica.

Durante la fuga, i due si erano disfatti dell’autoradio della microcar che avevano fatto in tempo a sottrarre prima dell’arrivo dei poliziotti. Addosso al maggiorenne sono stati ritrovati strumenti atti allo scasso usati per forzare la microcar.

La bicicletta elettrica è stata sequestrata in quanto mezzo usato per compiere un reato. Il maggiorenne è stato tratto in arresto, il minorenne è stato denunciato a piede libero.